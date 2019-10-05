Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün akşam Antalyaspor’u ağırlayan Sarı- Lacivertliler’e, taraftarından tam destek geldi. Karşılaşmaya saatler kala Ülker Stadı’nı büyük oranda dolduran Fenerbahçeli futbolseverler, Ersun Yanal’ın öğrencilerine desteğe, ilk düdük öncesinde başladı.

Oyuncular ısınmaya çıktığında tezahüratlarına başlayan Fenerbahçeliler, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun mücadeleyi başlatmasının ardından coşkuyu daha da artırdı. Yaptıkları tezahüratlarla rakip takım oyuncuları üzerinde büyük baskı oluşturan Sarı- Lacivertliler, müsabakanın 6. dakikasında konuk ekibin Gelson Dala’nın pasında Ufuk Akyol’la bulduğu golün ardından bile desteği kesmedi.

Coşkulu tezahüratlar eksilmedi

Oyunun sonuna kadar Ersun Yanal ve oyuncularına coşkulu bir şekilde tezahüratlarını sürdüren taraftarlar, karşılaşmanın 90 dakikasının 1-0 Antalyaspor üstünlüğünde sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşadılar. Ülker Stadı’ndaki kapışmada üstlerine düşen görevi başarıyla yerine getiren taraftarlar, mağlubiyet sebebiyle stadyumdan mutsuz ayrıldılar.