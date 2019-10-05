Fenerbahçe'de 12. Adam yetmedi
Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u ağırladığı mücadelede Ülker Stadı’nı büyük ölçüde dolduran Sarı- Lacivertliler, maç boyunca üstlerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. 90 dakika boyunca Ersun Yanal ve öğrencilerini coşkulu bir şekilde destekleyen futbolseverler, mağlubiyet sebebiyle stattan üzgün ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün akşam Antalyaspor’u ağırlayan Sarı- Lacivertliler’e, taraftarından tam destek geldi. Karşılaşmaya saatler kala Ülker Stadı’nı büyük oranda dolduran Fenerbahçeli futbolseverler, Ersun Yanal’ın öğrencilerine desteğe, ilk düdük öncesinde başladı.
Oyuncular ısınmaya çıktığında tezahüratlarına başlayan Fenerbahçeliler, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun mücadeleyi başlatmasının ardından coşkuyu daha da artırdı. Yaptıkları tezahüratlarla rakip takım oyuncuları üzerinde büyük baskı oluşturan Sarı- Lacivertliler, müsabakanın 6. dakikasında konuk ekibin Gelson Dala’nın pasında Ufuk Akyol’la bulduğu golün ardından bile desteği kesmedi.
Coşkulu tezahüratlar eksilmedi
Oyunun sonuna kadar Ersun Yanal ve oyuncularına coşkulu bir şekilde tezahüratlarını sürdüren taraftarlar, karşılaşmanın 90 dakikasının 1-0 Antalyaspor üstünlüğünde sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşadılar. Ülker Stadı’ndaki kapışmada üstlerine düşen görevi başarıyla yerine getiren taraftarlar, mağlubiyet sebebiyle stadyumdan mutsuz ayrıldılar.