Fenerbahçe Üniversitesi açılıyor. Sarı-lacivertli yönetim 2019-20 eğitim öğretim yılında üniversiteyi hizmete sokma kararı aldı.

Eski Başkan Aziz Yıldırım döneminde başlayan çalışmalarda tam on yıllık süreç geride kaldı. YÖK’ten gerekli izinlerin çıkmasının ardından bu sene açılması planlanan üniversite için yeni yönetim bekleme kararı almıştı.

Hatta Başkan Ali Koç, bu konunun zorlu olduğunu belirtmiş, mevcut finansal koşullarda üniversite açılma çabasını eleştirmişti. Geçen süreçte yönetimde yapılan toplantılarda ise kulübün elinde böyle bir hak bulunduğu ve bunu kaybetme lüksü olmadığı fikri ağırlık kazandı.

Bir daha böyle bir şansın gelmesinin uzun süreceği belirtilip eski yönetimin başlattığı işi bitirme kararı alındı.

Yapılan görüşmelerin ardından yeni eğitim - öğretim yılıyla birlikte Fenerbahçe Üniversitesi açılacak.

İKİ KAMPÜS

Silivri ve Ataşehir’deki iki kampüste eğitim verecek olan üniversitede daha önce belirlenen 5 fakülte hayata geçirilecek. İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri fakülteleri ilk etapta eğitim verecek.

Kulüp üniversite konusunda bazı işbirliklere açık olsa da bu konuyu tek başına çözecek. Yapılan uzun görüşmeler sonucunda kulübün bu işin altından kendi imkanlarıyla kalkmasının daha doğru olduğu tespit edildi. (Milliyet)