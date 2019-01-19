Sosyal medyada ‘10 years challenge’ (Türkçe’ye 10 yıllık meydan okuma, değişim olarak çevrilebilir) akımı başladı.

Milyonlarca kişi, 10 yılda yaşadıkları değişimi fotoğraflarla paylaştı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe’de bu değişim maalesef acı bir şekilde oldu.

10 sene önce, yani 2008-09 sezonunda Sarı-Lacivertliler’in hücum hattı, kulübün efsanesi Alex, İspanya gol kralı Daniel Güiza ve attığı jeneriklik gollerle hafızalara kazınan Deivid’den oluşuyordu.

Sezonun en çok tartışılan ismi olan Güiza, aldığı eleştirilere rağmen 16 gol, 12 asistlik bir katkı sağlamayı başardı.

Günümüzde ise Slimani, Frey ve Benzia; adeta yokları oynuyor. Slimani kaçırdığı inanılmaz gollerle, Frey taça giden şutlarıyla, Benzia ise henüz isabetli şut çekememesiyle taraftarı adeta çıldırttı.