Nando De Colo Fenerbahçe'de

Sezon sonunda CSKA Moskova’dan ayrılmasıyla adı Fenerbahçe’yle anılamaya başlamıştı. NBA’e gitme planları da vardı ancak Sarı-Lacivertliler’de Guduric ile Melli’nin de gidişiyle transfer olma ihtimali daha da güçlenen Fransız skorer Nando De Colo için son nokta koyuldu. Kanarya, 32 yaşındaki yıdızla anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’de CSKA Moskova’yla şampiyonluk yaşamış De Colo’yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.91 boyundaki oyun kurucu, geçen sezon EuroLeague ’de 34 maçta forma giymiş 14,7 sayı, 3,4 asist, 2,5 ribaund ve 0,9 top çalma istatistikleri yakalamıştı.

Şimdi sıra Singleton’da

Kısa rotasyonuna takviye yapan Fenerbahçe şimdi uzun rotasyonu için arayışlara başladı. Sarı- Lacivertliler Panathinaikos’tan ayrıldığı sezon da kadrosuna katmak istediği Chris Singleton için harekete geçti. Barcelona’yla sözleşmesi biten 2.03 boyunda ve 29 yaşındaki Singleton geçen yıl Euroleague’de 35 maçta süre almış 0.8 sayı, 4.4 ribaunt, 0.9 asist ve 0.5 blok ortalaması tutturmuştu.