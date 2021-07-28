Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Vitor Pereira yönetiminde 4. hazırlık maçına Zwolle karşısında çıkan Sarı-Lacivertli takım belki de en önemli provasına çıktı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan bu maça Portekizli teknik adam yine 3'lü savunma kurgusu ile başladı. Vitor Pereira bu maça Tisserand, Attila Szalai ve Novak savunma hattıyla çıktı.

Zajc sürprizi

Fenerbahçe bu maça Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun ilk 11'i ile çıkarken Miha Zajc'ın ilk 11 oynaması gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe'de kadroda olması beklenmeyen isimlerden Miha Zjac, hazırlık maçlarında süre almaya devam ediyor. Kasımpaşa maçında 45 dakika süre alan ve iyi oynayan Zajc, Gençlerbirliği maçında da klas bir gole imza atmıştı.

Mesut - Pelkas - Zajc aynı anda sahada

Fenerbahçe'nin yeni sisteminde santrfor olarak maça başlayan Serdar Dursun'un arkasında Mesut Özil, Pelkas ve Zajc gibi ofsansif gücü yüksek oyuncuları monte etti.















