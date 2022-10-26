Fenerbahçe zorlu ekim fikstürünü şölene çevirdi

Vodafone Park’tan puanla ayrıldılar Fenerbahçe , zorlu ekim ayına ezeli rakibinin evinde başladı. Beşiktaş 'a konuk olan Sarı-Lacivertliler, kıran kırana geçen derbide sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, Kanarya'nın bu ayki ilk ve tek puan kaybı oldu.

Kadıköy’de hata yapmadı

Sarı-Lacivertliler, B Grubu’nun en zayıf halkası olarak görülen AEK Larnaka karşısında zorlanmadı. Michy Batshuayi perdeyi açtı, Mamas’ın kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Fenerbahçe, grupta büyük avantaj elde etti.

Gol düellosu nefes kesti

Taraftarlar, ligin o dönemki en formsuz takımlarından Karagümrük karşısında muhtemelen rahat galibiyet bekliyordu ancak gol düellosunda uzatmalara 4-4’lük skorla girildi. Batshuayi’nin 90+5’teki golü Ülker Stadı’nı karnaval yerine çevirdi.

Maçı kazandı işi bitirdi

Rum ekibi, maç öncesi yapılan açıklamalarla ortamı germeye çalıştı. Ancak Fenerbahçe bu oyuna gelmedi. Joao Pedro’nun golüne Trickovski karşılık verdi. Batshuayi, penaltıdan skoru belirledi. Bu galibiyet, grupta ilk 2’yi garantiledi.

Başkent’te rahat galibiyet

Belki rakip formsuzdu ancak ligin en zorlu atmosferlerinden biriydi. Fenerbahçe, henüz 3. dakikada Batshuayi ile öne geçti, ardından kontrolü hiç bırakmadı. İrfan Can ve Rossi’nin golleriyle Sarı-Lacivertliler rahat kazandı.

Rossi’nin füzesi zirveyi getirdi

Ligin en skorer takımı Fenerbahçe (28) ile en az gol yiyen takımı Başakşehir'in (3) karşılaşması beklendiği gibi müthiş bir mücadele şeklinde geçti. Sonradan oyuna giren Rossi 84'te ağları sarstı, Sarı-Lacivertliler zirveye çıktı.



