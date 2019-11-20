Fenerbahçe, zorlu Barcelona deplasmanında

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 9. haftasında bugün İspanya’nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Palau Blaugrana Salonu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

EuroLeague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet elde edebildi. Sezon başı yaptığı transferlerle ligin en pahalı kadrosunu oluşturan Barcelona ise, oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

İç sahada henüz kaybetmeyen Barcelona, geçen hafta El Clasico’da Real Madrid’e mağlup olmuştu. Kanarya ise henüz deplasmanda galip gelemedi. Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Real Madrid, Kızılyıldız, Milano, Maccabi ve CSKA Moskova ile oynadığı dış saha maçlarının hepsini kaybetti.

De Colo yok

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle CSKA ve Tofaş maçlarında yer alamayan Fransız yıldız Nando De Colo, İspanya kafilesinde yer almadı. De Colo’nun yanı sıra bir başka Fransız Westerman da, Barcelona’ya götürülmedi. Westerman, pazar günü oynanan Tofaş maçında sakatlanmıştı.

Barça da eksik

Barcelona’da ise oyun kurucular Pangos ve Heurtel’in sakatlıkları sürüyor. İyileşen Pau Ribas’ın ise bu maçta forma giyebileceği açıklandı.