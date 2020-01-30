Fenerbahçe zirveye çıktı!

Fenerbahçe hem oyun, hem de fiziksel ve taktiksel açıdan zirveye çıktı.

Sarı-lacivertli teknik heyet Medipol Başakşehir maçını her açıdan değerlendirdi. Yapılan analizlerde takımın Ersun Yanal dönemindeki en iyi maçını oynadığı tespitine varıldı.

Geçen sezonun ortasında göreve gelen deneyimli teknik adam bir yıldan biraz fazla süredir takımın başında. Bu dönemde iyi ve kötü performanslar söz konusu oldu. Ancak rakibin gücü dikkate alındığında takımın bu bir yıldaki en iyi performansını bu maçta ortaya koyduğu ifade edildi. Öncelikle en önemli konu fiziksel güç ve enerji. Sarı-lacivertlerin hem koşu mesafeleri hem de bireysel verileri rakibine oranla üstündü. Fiziksel gücünü oyuna enerji olarak yansıttı. İkili sıkıştırmalar, kademeler, hız gibi birçok konuda rakibini geride bıraktı. Hep bir adım önde ve ayakta kalan oldu.

Etkili rakibe karşı yapılan tek bireysel hata dışında neredeyse pozisyon vermeyen Fenerbahçeil futbolcular hafta içi taktik çalışmaları kusursuz uyguladı. Bunun yanısıra birçok net fırsat bulundu. Maçların tamamına gücünü yansıtmakta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler ilk kez ilk dakikadan son dakikaya kadar bunu başardı. Maçın tamamını kontrol etti.

Tam zamanında

Takımın fiziksel ve taktiksel açıdan form düzeyi zirveye çıktı. Şampiyonluk yolunda tam zamanında form yakalandığı fikri hakim. Son dört maçını kazanan sarı-lacivertli takımda şimdiki hedef Trabzonspor deplasmanını da kazanmak.

Teknik heyet bu maça da yoğun şekilde hazırlanıyor. Taktiksel çalışmalar devam ediyor. Trabzon maçında takımın en önemli güven kaynağı ise bu sezon derbiler ve zorluk derecesi yüksek maçlardaki performans. Takımın bu tip maçlarda konsantrasyonu çok üst seviyede. Bununla birlikte Başakşehir maçıyla zirveye ulaşan bir oyun ve özgüven de söz konusu. Bu nedenle sarı-lacivertliler çok zorlu geçecek olsa da maçı kazanacaklarından emin.

Sistem maç içinde sürekli değişiyor

Teknik Direktör Ersun Yanal da son dönemde formunun zirvesine ulaştı. Maç öncesi ve sırasında aldığı kararlar neticeye olumlu yansıdı. Son dönemde sonuca yönelik anlayış benimsense de Başakşehir maçında hem sonuç hem de güzel futbol vardı.

Yanal’ın özellikle taktiksel hamleleri ve maç içindeki değişiklikleri sonuçların gelmesinde oldukça etkili. Deneyimli teknik adam maç içinde üç sistemi de kullanılıyor. 4-2-3-1 ile maça başlayan deneyimli teknik adam 4-3-3’e hatta bazen çift forvete de dönüyor.

A - B - C planları da artık takım tarafından ezberlendi. Oyuncuların pozisyon geçişleri artık daha kolay oluyor.

Takımın son dönemdeki çıkışında en önemli etkenlerden biri de orta sahada Ozan ve Gustavo’nun uyumu. Ozan’ın yerine bu bölgede sezon başı Emre oynuyordu. Ozan da kanatlarda görev yapıyordu. Süreçte artık taşlar yerine oturdu. Gustavo ve Ozan en etkili oynadıkları yerde arkalı önlü oynayınca orta sahanın, hücum ve defansif açıdan performansı da arttı. (Skorer)