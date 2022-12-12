Fenerbahçe zirveden 4 puan çıkardı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı, oynanacak 13. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Son 1 haftaya girilirken, Halkbank liderliğini korumaya devam etti. 10. hafta oynanan Ankara derbisinde Halkbank ilk yenilgisini aldığı rakibi Ziraat Bankkart ise 2. sırada bulunuyor. Son 2 haftanın iki güçlü takımıyla karşılaşan Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.

1 galibiyet ve 4 puanla kapattı

Sarı-Lacivertliler 6. ve 7. haftada önce Galatasaray derbisini kaybetmiş ardından evinde Arkas'a yenilmişti. Ardından üst üste 3 galibiyet alan Kanarya 10. haftada Halkbank'ı ağırladı. Fenerbahçe, Halkbank karşısında 2-1 üstünlük sağlasa da sonunu getiremedi, 3-2'lik yenilgi aldı ancak liderden 1 puan kapmayı başardı. Hemen ardından Ankara deplasmanına giden ve ligin 2.'si Ziraat Bankkart'la karşılaşan Sarı-Lacivertliler bu kez fire vermedi ve 3-1'lik galibiyet aldı. Fenerbahçe, zirvede yer alan iki takımla oynadığı bu zorlu geçen son 2 haftayı böylece 1 galibiyet ve 4 puanla kapatmayı başardı.

Kaan Gürbüz bu kez zaferi de getirdi!

Kanarya'nın 3-1'lik skorla 3 puanı aldığı önemli Ziraat Bankkart galibiyetinde en büyük rolü yine Kaan Gürbüz üstlendi. 21 yaşındaki pasör çaprazı 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kaan Gürbüz ondan önce de 3-2 kaybedilen Halkbank maçında da 24 sayıya ulaşmış ancak yenilginin önüne geçememişti. Bu sezonun formda isimlerinden biri olan Milli sporcu, pasör çaprazı krallığında da 5. sırada yer alıyor.

Eksik Aslan zorladı, Vakıfbank kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10 hafta geride kalırken, Eczacıbaşı'nın tek namağlup liderliği devam ediyor. En zorlu fikstürünü geride bırakan Turuncu-Beyazlılar, Kuzeyboru ve Çukurova engellerini de fire vermeden aştı. Bu haftanın maçı ise; Galatasaray-Vakıfbank arasında oynandı. Grip hastalığı nedeniyle eksik kadroyla Vakıfbank karşısında çıkan Sarı-Kırmızılılar inanılmaz bir mücadele sergiledi. İlk seti aldıktan sonra Vakıfbank karşısında 2-1 geriye düşse de Galatasaray beraberliği sağladı. Ancak karar setini Vakıfbank alarak zorlu geçen maçı 3-2 kazandı. Aslan ise zirve takipçisi güçlü rakibinden 1 puan almayı başardı.