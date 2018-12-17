Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus temsilcisi Zenit Saint Petersburg'la eşleşti. Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'ni 5. sırada bitiren Zenit, Kupa 2'deki macerasına 3. ön eleme turundan başladı.

Bu turda Belarus'un Dinamo Minsk takımıyla kozlarını paylaşan Zenit, deplasmandaki ilk maçı 4-0 kaybetmesine rağmen 72'nci dakikada 10 kişi kaldığı rövanş maçını aynı skorla kazanmış ve maçı uzatmaya götürmüştü.

4-0'ın rövanşında 8-1!

Uzatmaların ikinci devresinde rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Rus takımı, rakibini 120 dakika sonunda 8-1'le devirmiş ve tarihi bir geri dönüşe imza atarak play-off turuna yükselmişti.

Play-off'ta Danimarka temsilcisi Molde'ye karşı ilk maçı evinde 3-1 kazanan Rus ekibi, deplasmandaki maçı 2-1 kaybetmesine karşın adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Kopenhag, Bordeaux ve Slavia Prag ile eşleşen Zenit, grubunu 11 puanla zirve tamamlarken oynadığı 6 maçtaki tek yenilgisini son hafta Slavia Prag deplasmanında aldı.

Kopenhag - Zenit St. Petersburg : 1-1

Zenit St. Petersburg - Slavia Prag: 1-0

Zenit St. Petersburg - Bordeaux: 2-1

Bordeaux - Zenit St. Petersburg: 1-1

Zenit St. Petersburg - Kopenhag: 1-0

Slavia Prag - Zenit St. Petersburg: 1-0

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