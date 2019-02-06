Fenerbahçe'nin Rusya temsilcisi Zenit arasında 12 Şubat Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

Fenerbahçe Zenit maçı biletleri ile ilgili açıklama yaptı.

07.02.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz, Temsilci Üyelerimiz (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)

08.02.2019 tarihi itibariyle de genel satışa çıktı.

Fenerbahçe - Zenit bilet fiyatları

FENERIUM ÜST H-I BLOK :130,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ H BLOK :230,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ G BLOK :290.00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ F BLOK :325,00 TL