Fenerbahçe - Zenit ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rusya'nın Zenit takımı oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe rakibiyle ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe - Zenit maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabını arıyor. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Şubat Salı günü saat 23:00'de Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşma saatleri ise daha sonra açıklanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'i yakından tanıyalım!

Piyasa değeri 152,35 milyon euro olan Zenit'in yaş ortalaması 28.

Zenit şu an Rusya Ligi'nde 34 puanla lider durumda.

Rus ekibinin başında 42 yaşındaki Sergey Semak bulunuyor.

Kadrosunda bir çok yıldız oyuncuyu bulunduran ekipte, Sarı-Lacivertlilerin eski oyuncusu Luís Neto da yer alıyor.

Zenit maçlarını 69.501 kişilik Sankt-Peterburg (Krestovskiy Stadyumu) Stadyumu'nda oynuyor.

Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı 2007-08 UEFA Kupası finalinde Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası'nda Manchester United'ı Pobrebnyak ve Danny'nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.

Zenit'in kadrosu

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny

Zenit'in UEFA Avrupa Ligi macerası

Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'ni 5. sırada bitiren Zenit, Kupa 2'deki macerasına 3. ön eleme turundan başladı.

Bu turda Belarus'un Dinamo Minsk takımıyla kozlarını paylaşan Zenit, deplasmandaki ilk maçı 4-0 kaybetmesine rağmen 72'nci dakikada 10 kişi kaldığı rövanş maçını aynı skorla kazanmış ve maçı uzatmaya götürmüştü.

4-0'ın rövanşında 8-1!

Uzatmaların ikinci devresinde rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Rus takımı, rakibini 120 dakika sonunda 8-1'le devirmiş ve tarihi bir geri dönüşe imza atarak play-off turuna yükselmişti.

Play-off'ta Danimarka temsilcisi Molde'ye karşı ilk maçı evinde 3-1 kazanan Rus ekibi, deplasmandaki maçı 2-1 kaybetmesine karşın adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Kopenhag, Bordeaux ve Slavia Prag ile eşleşen Zenit, grubunu 11 puanla zirve tamamlarken oynadığı 6 maçta tek yenilgisini son hafta Slavia Prag deplasmanında aldı.

Kopenhag - Zenit St. Petersburg : 1-1

Zenit St. Petersburg - Slavia Prag: 1-0

Zenit St. Petersburg - Bordeaux: 2-1

Bordeaux - Zenit St. Petersburg: 1-1

Zenit St. Petersburg - Kopenhag: 1-0

Slavia Prag - Zenit St. Petersburg: 1-0