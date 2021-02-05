Fenerbahçe - Zenit (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de 8 maçtır kaybetmeyen ve Play-Off yolunda üst sıralara yükselen Fenerbahçe Beko, zorlu Zenit maçında, bu seriyi korumak için sahaya çıktı. Kanarya, 23 maçta 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle averajla 8. sırada bulunuyor. Son iki maçını kaybeden ve eksik karşılaşması bulunan Rus temsilcisi ise 21 maçta 13 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Coach Igor Kokoskov, "Çok fazla formda oyuncuya, dış atışlarda etkili isimlere sahipler. Onlar da bizim gibi Play- Off hedefine sahipler. bizim için büyük ve önemli bir karşılaşma olacak” dedi.

1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 25-25

2. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 47-43

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı hangi kanalda?

Saat 20.45’te başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetiyor.