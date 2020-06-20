Fenerbahçe Beko ile Zeljko Obradovic arasındaki görüşmeler olumlu şekilde sona erdi. 4 gündür İstanbul’da bulunan Obradovic, dün Belgrad’a giderken, Başkan Ali Koç kendisini havalimanına kadar uğurladı. Her iki taraf da tekliflerini sunarken, Fenerbahçe yönetimi Obradovic’in bir kaç gün düşünüp ailesine de danıştıktan sonra karar vereceğini açıkladı. Pandemi dönemi nedeniyle gelirlerin çok azalması sonucu bütün takımlar gibi Fenerbahçe Beko da bütçe küçültme kararı aldı. Obradovic de bu karara saygı duyarken, 4 gün boyunca detaylar üzerinde duruldu.

İndirim kontratında tek sorun De Colo

Geçen yıl 30 milyon Euro civarı bir bütçeye sahip olan Sarı-Lacivertliler’in yüzde 25 civarı bir küçülmeye gideceği öğrenildi. Hem Obradovic’in hem de sözleşmesi bulunan bazı oyuncuların kontratlarında indirim istendi. Obra’nın yanı sıra Vesely ve Datome gibi isimlerin indirimi kabul ettiği belirtilirken, Olympiakos ve Real Madrid’den teklifler alan Sloukas’ın da kalması bekleniyor. Yunan oyuncunun karar vermek için, Obradovic’i beklediği biliniyordu. Sırp hoca kalırsa, Sloukas da indirim teklifine onay verecek. Burada tek sorun Nando De Colo gibi duruyor. Fransız yıldızın şu ana kadar indirimli kontratı kabul etmediği öğrenildi.

Serbest kalan Kalinic’i istiyor

Sözleşmesi biten oyunculardan Derrick Williams, Joffery Lauvergne, Malcolm Thomas ve James Nunnally’ye yeni teklif götürülmesi planlanmıyor. Nikola Kalinic’i ise Obradovic isterken, bütçenin durumuna göre bir karar verilecek...

Ali Koç, Obradovic’i bizzat kendi uğurladı

Fenerbahçe Beko’nun efsane çalıştırıcısı Zeljko Obradovic dün İstanbul’dan ayrıldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart’ta ülkesine giden, seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla 15 Haziran’da tekrar tarifeli uçakla Belgrad’dan İstanbul Havalimanı’na dönen Sırp çalıştırıcı, 4 gün Türkiye’de kaldı. 4 günlük süreçte yönetimle Fenerbahçe Beko’daki geleceğiyle ilgili görüşmeler yapan ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan Obradovic dün tekrar ülkesine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Obradovic’i havalimanına bizzat Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç getirdi ve uğurladı. Ali Koç ile Obradovic vedalaşırken koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmak yerine yumruk selamı yapmaları dikkat çekti.

Belgrad’a dönüşte de özel uçak istemedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Sırbistan’a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti. Öte yandan Obradovic, Sırbistan’dan Türkiye’ye gelirken de Başkan Koç, özel uçak önerisinde bulunmuş ancak tecrübeli çalıştırıcı gerek olmadığını belirterek istememişti.

‘Ailesiyle görüştükten sonra dönüş yapacak’

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic’le yapılan görüşme hakkında resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: “Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli coachu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy’un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır. Değerli coachumuz Obradovic bugün (dün) itibarıyla İstanbul’dan ayrılmış olup, kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır. Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.”