Fenerbahçe Zapata için geri sayıma geçti

Önümüzdeki yaz transfer sezonunda en hareketli takımın Fenerbahçe olacağını neredeyse kesin gibi. Martin Skrtel'in Parma ile 2 yıllık anlaşmaya varsanını ardından gözler stoper transferine çevrilmiş durumda.

Takvim Gazetesi'nde yer alan haberde; Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki Kolombiyalı stoper Zapata ile Fenerbahçe'nin imza aşamasına geldiği ifade ediliyor. Daha önce de Zapata'yı Fenerbahçe'ye yazan İtalyan basını bir kez daha Kolombiyalı stoperin Fenerbahçe'ye gideceğini iddia etti.

FENER'İN TEKLİFİ İYİ...

Tuttosport "Zapata iyi bir teklif alrdı. Onun için 1 numaralı aday Fenerbahçe" yorumunu yaptı.