Fenerbahçe, Zanka transferini bitirdi

Yönetim, hız kesen transfer çalışmalarında yeniden gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, Deniz Türüç’ü kısa sürede bitirip kadroya kattı. Fenerbahçe şimdi gözünü Mathias ‘Zanka’ Jorgensen’e çevirdi.

29 yaşındaki oyuncuyla daha önce el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Huddersfield ile kıran kırana bir pazarlık süreci yaşadı. İngiliz ekibi sonunda pes etti, 3 milyon Euro’ya ‘Tamam’ dedi. Lacivert-Beyazlılar’ın Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesinde Zanka’nın ısrarı da etkili oldu.

3 yıllık sözleşme

Forma numarası almayı reddedip, “Burada kalmayacağım” diyen Danimarkalı savunmacının resti, transferi bitme noktasına getirdi.

Sarı-Lacivertli Yönetim, son pürüzleri gidermek için görüşmeleri sürdürüyor. Zanka’nın kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.