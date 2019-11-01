Fenerbahçe - Zalgiris beinsports şifresiz izle

Turkish Airlines EuroLeague’de sezona tek galibiyet ile başlayan Fenerbahçe Beko, normal sezonun 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Geride kalan 5 maçta sarı-lacivertli ekip, aldığı 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 17. sırada bulunurken, Zalgiris Kaunas ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 maçta Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet alırken, Zalgiris Kaunas ise 5 kez sevinen taraf oldu.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

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Son 5 yılda Dörtlü Final oynayıp 1 şampiyonluk elde eden ve bu sezona da kupanın en büyük favorilerinden biri olarak başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Marko Guduric ve Nicola Melli’yi NBA’ye kaptıran ancak sezona Nando De Colo ve Derrick Williams gibi yıldız transferlerle başlayan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’ndeki ilk 5 maçında 4 yenilgi aldı.

Ülker’le birleşmesi sonucu Avrupa Ligi’nde 2006-2007 sezonundan itibaren boy gösteren sarı-lacivertliler, son 13 yılın en kötü lig başlangıcını yaptı. İlk sezonunda başantrenör Aydın Örs yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi alan sarı-lacivertliler, aradan geçen 12 sezon sonra da bu kötü istatistiğini tekrarladı.

Obradovic 16 yıl sonra aynı başlangıcı yaşadı

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic de 16 yıl sonra ilk kez Avrupa Ligi’nde çalıştırdığı bir takımla ilk 5 maçta 4 yenilgi aldı. Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Yunan ekibi Panathinaikos’un başında 2003-2004 sezonunda ilk 5 maçta 4 yenilgi yaşamıştı. O dönem Yunan ekibi son 16’ya kalmayı başarmış ama bu turda elenmişti.

Geçen sezon 5 yenilgi vardı

Fenerbahçe Beko, geride kalan sezonun lig etabında aldığı yenilgi sayısına şimdiden yaklaştı. Dörtlü Final oynadığı 2018-2019’un normal sezonunda 30 haftada 5 yenilgi alarak lider olan ve bu performansıyla tarihe geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 5 haftada 4 mağlubiyetle hayal kırıklığı oluşturdu.

Hücum performansı

Fenerbahçe Beko, düşen hücum performansıyla da dikkatleri üzerine topladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki 18 takım içinde 69.8 sayı ortalamasıyla ilk 5 haftada 17. sırada yer aldı. De Colo, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Willams gibi önemli skorerleri olmasına rağmen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız mts deplasmanında 56, Maccabi FOX karşısında ise 55 sayıda kalarak kötü bir hücum performansına imza attı.

Derbide farklı yenilgi

Fenerbahçe Beko, Avrupa’daki kötü sezon başlangıcını ligde Galatasaray Doğa Sigorta’yla oynadığı derbi maça da yansıttı. ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen hafta sonu sarı-lacivertliler, deplasmanda sarı-kırmızılı rakibine 19 sayı farkla 83-64 yenildi. Sarı-lacivertlier, 6. sezonunu geçirdiği Obradovic’le Türkiye’deki en farklı 2. yenilgisini de derbide aldı.

Euroleague’de 313. mücadele

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de 313. kez parkeye çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 312 müsabakanın 185’inde galibiyet alırken, 127 kez de mağlubiyet yaşadı.

Avrupa’da 515. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi’nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.

En skorer oyuncular

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı öncesi iki takımın skorer oyuncuları dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroya katılan Fransız basketbolcu Nando de Colo 21 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağlarken, Litvanya ekibinde ise Zach Leday 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.



