Fenerbahçe yüksekten uçuyor

Süper Lig'de Fenerbahçe , teknik direktör İsmail Kartal'la çok iyi bir dönem geçiriyor. Ligin ilk yarısında Trabzonspor , Alanya, Konya'ya yenilen, Kayserispor'la berabere kalan Sarı-Lacivertliler, ikinci devrede ise bu süreci 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geçmeyi; dünkü 3 puanla başardı. Ligde son 7 maçındaki 6. zaferini elde eden Kanarya, bu süreçte 19 puan topladı. 1-1 berabere kaldığı ve 18. dakikadan sonra 10 kişi oynadığı Trabzonspor karşılaşması hariç Kartal'ın öğrencileri, rakiplerine en az 2'şer gol attı.

Kartal'lı dönemde ligde lider

İlk yarıda Kadıköy'de 2-2 berabere kaldığı ve Türkiye Kupası'nda elendiği Kayseri'yi deplasmanda 4-0'la geçen Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti ve bugün sahasında Göztepe ile karşılaşacak 55 puanlı Konya'yı maç fazlasıyla geçerek Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen ikinci sıraya yerleşti. İsmail Kartal dönemindeki 11. lig sınavına çıkan Kanarya, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 24 puan toplayarak, bu süreçte an itibarıyla ligin en lideri olmayı başardı.