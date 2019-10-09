Fenerbahçe Yönetimi ve teknik heyet, Adil Rami’nin kısa süre içerisinde ikinci kez özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız oldu.

Yönetimin talimatıyla teknik ekip, tecrübeli futbolcuyla iletişime geçerek, “Bir an önce toparlan. Fenerbahçe’ye yakışan davranışlar sergile. Seni büyük umutlarla transfer ettik. Özel hayatınla değil, sahadaki performansınla gündeme gel” uyarısında bulundu. Bu uyarının ne kadar etkili olacağı merakla bekleniyor.

Rami bu kez Sims ’le eğlendi!

Adil Rami, çalkantılı özel hayatı nedeniyle Marsilya’dan gönderilmişti. Fenerbahçe’ye transfer olduğunda da bu konuyla ilgili endişeli yorumlar vardı. Rami, bu endişeleri haklı çıkardı. Önce model Hofit Golan’la eğlenen Fransız savunmacı, bunun videosunu Instagram’dan paylaştı.

Tepkilerin ardından kaldırdı. Rami bu kez İngiliz televizyon fenomeni Chole Sims ile Londra’da yakalandı. Daily Mail Gazetesi, Rami ile Chloe Sims’in lüks bir mekandan çıkarken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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