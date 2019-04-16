Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal çatlağı!
Kadıköy serisinin devamı Ersun Yanal’a puan kazandırsa da Fener yönetiminde oynanan futbol beğenilmedi. 13 maçta sadece 4 galibiyetin alınmasına tepki var. Gelecek sezon için ibre hala Ersun Yanal’dan yana olmasına rağmen karşı çıkanlar da var.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini en çok arzuladığı isim olan Ersun Yanal yeniden teknik direktör olduğunda umutlar yeşermişti. Ancak Yanal'la çıkılan 13 maçta sadece 4 galibiyetin gelmesi ve iyi mücadeleye rağmen oynanan futbolun istenilen seviyede olmaması Fener yönetiminde çatlağa neden oldu.
5 TAKVİYE YAPTIK, SONUÇ AYNI
10 kişi ile gelen G.Saray beraberliği ve Kadıköy serisinin devamı Yanal'a puan kazandırsa da yönetimde Yanal'a karşı olanlar da var. Bu yöneticiler "Devre arası 5 takviye yaptık. Sonuç bu olmamalı" diyorlar....
TARAFTAR YANAL'IN ARKASINDA
Başkan Ali Koç'un şimdilik Ersun Yanal ile devamdan yana olduğu öğrenilirken taraftarların arkasında olduğu Ersun Yanal ile devam etmeme kararı almanın yönetim için de risk oluşturduğu belirtiliyor.
TRANSFERİ KENDİ YAPMAK İSTİYOR
Yanal'ın Comolli'nin sezon başında aldığı oyuncuların neredeyse tamamını oynatmaması da dikkat çekiyor. Kulübe yakın çevreler "Yeni sezonda transfer listesinin tamamını Yanal belirlemek istiyor" yorumunu yaptılar.
Kaynak: Takvim