Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal çatlağı!

Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini en çok arzuladığı isim olan Ersun Yanal yeniden teknik direktör olduğunda umutlar yeşermişti. Ancak Yanal'la çıkılan 13 maçta sadece 4 galibiyetin gelmesi ve iyi mücadeleye rağmen oynanan futbolun istenilen seviyede olmaması Fener yönetiminde çatlağa neden oldu.

5 TAKVİYE YAPTIK, SONUÇ AYNI

10 kişi ile gelen G.Saray beraberliği ve Kadıköy serisinin devamı Yanal'a puan kazandırsa da yönetimde Yanal'a karşı olanlar da var. Bu yöneticiler "Devre arası 5 takviye yaptık. Sonuç bu olmamalı" diyorlar....

TARAFTAR YANAL'IN ARKASINDA

Başkan Ali Koç'un şimdilik Ersun Yanal ile devamdan yana olduğu öğrenilirken taraftarların arkasında olduğu Ersun Yanal ile devam etmeme kararı almanın yönetim için de risk oluşturduğu belirtiliyor.

TRANSFERİ KENDİ YAPMAK İSTİYOR

Yanal'ın Comolli'nin sezon başında aldığı oyuncuların neredeyse tamamını oynatmaması da dikkat çekiyor. Kulübe yakın çevreler "Yeni sezonda transfer listesinin tamamını Yanal belirlemek istiyor" yorumunu yaptılar.

Kaynak: Takvim