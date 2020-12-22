Fenerbahçe yönetimi nedenleri buldu

Fenerbahçe Yönetimi'ne göre kötü gidişin tek sorumlusu yok.İşte madde madde, yöneticilerin takımla ilgili düşünceleri:

Orta saha boş

Stoper oyuncuları yaptıkları hatalarla son haftalara damga vurdu. Özellikle Tisserand, bireysel hatalarının yanı sıra peş peşe iki hafta sebep olduğu penaltıyla taraftarı çıldırttı. Yönetim ise yenilen gollerde sadece stoperleri suçlu görmüyor. Orta sahadaki oyuncuların geniş alana yayılması ve gereken baskıyı yapmaması nedeniyle defansın kolayca rakiplerle karşı karşıya kaldığı görüşü hakim.

Bulut, pasif kalıyor

Erol Bulut’un kulübede yeterince baskın bir rolü olmadığı eleştirileri de var. Kameralar kulübeyi gösterdiği Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı gibi isimlerin sürekli ayakta olması ve saha içine müdahale etmesi, Bulut’un ise sessiz bir şekilde maçı izlemesi yönetim içerisinde ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Oyuncularla ilişki kopuk

Futbolcular ile Erol Bulut arasındaki ilişki, yönetimi en çok rahatsız eden konuların başında geliyor. Yöneticiler, Bulut’un futbolcuları idare etmede başarısız olduğunu ve aralarındaki ilişkinin kopma noktasına geldiğini düşünüyor. Ayrıca birçok oyuncunun form düşüklüğü yaşadığı görüşü hakim.

Vaatlerin çok uzağında

Sezon başında yapılan toplantılar Erol Bulut, Ali Koç ve yöneticilere, “Baskılı, rakibe nefes aldırmayan bir oyun” vaadinde bulunmuştu. Sahadaki tablo bunun çok uzağında. Yönetim, istikrarlı bir oyun planı olmadığını düşünüyor. Dahası, yakın zaman içinde futbolun büyük ölçüde düzeleceğine dair bir ışık görülmüyor.



