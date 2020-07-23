Fenerbahçe yönetimi futbolculardan indirim talep etti

Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Samandıra’ya çıkarma yaptı, oyuncuları bir araya topladı. Futbolculardan salgın dönemi maaşlarında yüzde 15 indirim talep edildi.

23 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe yönetimi futbolculardan indirim talep etti

Salgın nedeniyle lige verilen ara ve maçların seyircisiz oynanması, futbol kulüplerine ekonomik anlamda ağır bir darbe vurdu. Avrupa’da birçok kulüp, maaşlarda indirime gitmek için futbolcularla anlaştı. FIFA, bu konuda net bir karar almayıp tarafları orta yolu bulmaya davet etti. Fenerbahçe Yönetimi de geçtiğimiz günlerde bu yönde bir adım attı. Samandıra’da futbolcular ile bir araya gelen yöneticiler, salgın döneminin maaşlarında yüzde 15 indirim talep etti.

Salgın öncesi aksamadı

Kesilecek ücretlerin önümüzdeki dönemlerde geri ödenmeyeceğinin altı çizildi. Yönetimin bu talebine futbolcuların bir bölümü olumlu yaklaştı. Bu grup, yönetimin, salgın öncesi dönemde maaşları aksatmadan yatırdığını hatırlatarak kendilerinin de zor zamanda bir adım atması gerektiği görüşünde. Ancak futbolcuların bir bölümü de kesintilerin sonradan geri ödenmeyecek olması nedeniyle teklif karşısında çekimser kaldı ve bir yanıt vermedi.


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