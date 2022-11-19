Jorge Jesus yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe 'de kadro çalışmaları sürüyor. Takımdan gidecek isimlere yönelik çalışmaların yanı sıra kadronun güçlendirilmesi adına da bazı isimler gündeme gelmekte. Son olarak Lokomotiv Moskova'nın başarılı oyuncusu Dmitry Barinov'un ismi Sarı-Lacivertliler ile anılıyordu.

'Türkiye'ye gidiyorum' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Rus basınına konuşan Dmitry Barinov, sezon sonunda Türkiye'den bir takıma transfer olacağını belirtmişti. Gideceği takımın Avrupa kupalarında oynayacak bir ekip olacağını belirten Barinov'un Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini açıkladığı aktarılmıştı.

Adı Galatasaray ile anılmıştı

Barinov'un ismi, yaz aylarında Türkiye'den Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-Kırmızılıların orta saha transferi adına arayışlarının sürdüğü dönemde Barinov'un listede olduğune yönelik söylentiler gündeme gelmişti.

Başakşehir'den yalanlama geldi

Barinov'un açıklamaları ile Başakşehir'e gideceği söylentisi ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin Championat'a konuşan Başakşehir Medya ve İletişim Sorumlusu Gökhan Yılmaz, böyle bir söylentiyi ilk kez duyduklarını belirterek iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den de açıklama

Rus oyuncunun iddiaları sonrası bir açıklama da Fenerbahçe cephesinden geldi. Sarı-Lacivertlilerin yöneticilerinden Selahattin Baki, konuya ilişkin Rus basınından Sport-Express'e konuştu.

İddiaların doğru olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Baki, "Barinov'un Fenerbahçe'ye transferi mi? Böyle bir şey mümkün değil. Zaten kadromuzdaki oyuncularla yabancı sınırımız dolu" ifadelerini kullandı.