Fenerbahçe yoğun sis ve yağmur altında çalıştı

Mustafa AKIN - Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA) - Yeni sezona Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını yoğun sis ve yağmur altında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman 18.30'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, teknik koordinasyonla devam etti. Sarı lacivertli ekip, idmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı.

Sarı lacivertli ekipte, takıma 4 yıl aradan sonra dahil olan Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Miha Zajc ve Eljif Elmas da antrenmanda yer aldı.

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