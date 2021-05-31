Fenerbahçe, Yoan Makoundou'nun peşinde
EuroLeague'de Final Four şansını kaçırdığı sezonun ardından yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko'nun Fransız ekibi Cholet'nin genç yıldızı Yoan Makoundou'yu kadrosuna katmak adına devrede olduğu belirtildi.
Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'u kaçıran Fenerbahçe Beko, yeni sezonda çok daha iddialı olacak bir kadro için çalışmalarını sürdürürken Fransız ekibi Cholet'nin öne çıkan genç yeteneği Yoan Maoukondou'nun transfer listesinde olduğu belirtildi.
Ouest-France Sports'un iddiasına göre NBA takımlarının da gözleminde olan 20 yaşındaki Fransız oyuncu için Fenerbahçe Beko, devreye girmiş durumda.
20 yaşındaki oyuncu, bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Cholet formasıyla çıktığı 5 maçta 10.4 sayı, 5.2 ribaunt ortalamaları yakalarken Fransa Ligi'nde ise Erman Kunter yönetimindeki Cholet ile 26 maça çıkarken 7.4 sayı, 4 ribaunt ortalamaları ile oynadı.