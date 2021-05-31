Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'u kaçıran Fenerbahçe Beko, yeni sezonda çok daha iddialı olacak bir kadro için çalışmalarını sürdürürken Fransız ekibi Cholet'nin öne çıkan genç yeteneği Yoan Maoukondou'nun transfer listesinde olduğu belirtildi.

Ouest-France Sports'un iddiasına göre NBA takımlarının da gözleminde olan 20 yaşındaki Fransız oyuncu için Fenerbahçe Beko, devreye girmiş durumda.

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Cholet formasıyla çıktığı 5 maçta 10.4 sayı, 5.2 ribaunt ortalamaları yakalarken Fransa Ligi'nde ise Erman Kunter yönetimindeki Cholet ile 26 maça çıkarken 7.4 sayı, 4 ribaunt ortalamaları ile oynadı.



