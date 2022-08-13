Fenerbahçe yine rotasyona giriyor

Jorge Jesus, sezonun ilk 5 resmi maçında tam 25 farklı oyuncu kullandı. Sık sık kadroda değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Slovacko mücadelesinin 11’inde de Ümraniye maçına oranla 7 futbolcuda rotasyona gitmişti. Haftada iki maç oynayan Fenerbahçe ’de Portekizli hoca, sık sık 11 değiştirmeye devam etmeyi planıyor. Pazartesi günü ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak mücadelede de ilk 11’de yine önemli değişiklikler olması bekleniyor. Gustavo Henrique, Willian Arao, Lincoln ve Emre Mor’un 11’e dönme ihtimali son derece yüksek. Yeni transfer Alioski de ilk kez Kasımpaşa karşısında görev yapabiliyor. Ancak Jesus, Makedon öğrencisini 11 için hazır görmezse yine Ferdi Kadıoğlu’nun oynaması bekleniyor.

Pedro kadroya girebilir

Başarılı teknik adam en büyük kararsızlığı ise Serdar Dursun konusunda yaşıyor. Jesus, Milli forveti fazla kullanmıyordu. Serdar, Slovacko karşısında 11’de başlayıp güzel bir gole imza attı. Tecrübeli teknik adam, King ile tecrübeli oyuncu arasında bir seçim yapacak. Ayrıca sakatlığını atlatan yeni transfer Joao Pedro’nun da pazartesi günü ilk kez kadroda olması muhtemel.