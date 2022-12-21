Fenerbahçe yıldız golcü için planını belirledi!

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçeli taraftarların özlediği takım görüntüsü çizen, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe hata yapmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler devre arasında kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek istiyor.

Jesus ne derse o!

Bu doğrultuda çalışmalar dört koldan devam ederken yönetim de sık sık teknik direktör Jorge Jesus'la toplantılar yapıyor. Sezon başında Portekizli hocanın istediği transferlerin büyük bölümünü gerçekleştiren Başkan Ali Koç ve kurmayları alınan sonuçlardan memnun kalınca devre arasında da Jesus'un belirlediği isimler üzerinden transfer harekâtına imza atmayı hedefliyor.

Dönmeye sıcak bakıyor!

Fenerbahçe bu doğrultuda başarılı bir Dünya Kupası geçiren Vincent Aboubakar’ı listesine almış ve girişimler başlamıştı. Kamerunlu yıldızla prensip anlaşmasına varılması uzun sürmedi. Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yakan tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ dedi. Gözler, golcü oyuncunun kulübü Al-Nassr’a çevrildi. Suudi temsilcisi, Aboubakar’ı göndermeye sıcak bakıyor.

Hedef Ronaldo ama...

Ancak öncesinde yerini dünya çapında bir yıldızla doldurmak istiyorlar. Fenerbahçe de şimdi Al-Nassr’ın yapacağı bu transferi beklemeye çekildi. Cristiano Ronaldo’nun peşinde olan Al-Nassr’ın alternatif isimler de belirlediği ve yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

Alternatifler belli

Sarı-Lacivertliler, Abobuakar için beklemeye geçse de alternatif isimler için de girişimleri devam ettiriyor. Antalyaspor’un golcüsü Haji Wright, Bristol City’li Antoine Semenyo, Slavia Prag’lı Peter Olayinka ve Jeobnuk’lu Cho Gue-sung; Fenerbahçe’nin listesindeki diğer forvet adayları konumunda. Yönetimin hedefi, 12 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemine kadar golcü işini bitirmek ve transfer penceresi açılır açılmaz yeni yıldızı İstanbul’a getirmek.