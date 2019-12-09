Fenerbahçe, yenilmezliğini sürdürdü: 69-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında, sezonun iki yenilmez ekibi; Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Müthiş çekişmenin yaşandığı derbide iki taraf da sert savunma yaptı, devre Sarı-Kırmızılılar’ın lehine bitti: 30-27. İkinci yarıda skor farkı yakalayan Kanarya son bölüme 53-47 üstün girdi. Bitime 1 dakika kala, skor sürekli el değiştirdi. Aslan’ın 66-65 önde olduğu saniyelerde, Fenerbahçe Zandalasini’nin basket faulü sayesinde bulduğu üç sayılık oyun ve Iagupova’nın serbest atıştan gelen tek isabetiyle mücadeleden 69-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 8’de 8 yaparak liderliğini sürdürürken, 1 maç eksiğine sahip Galatasaray ise 7. maçında ilk yenilgisini yaşadı.