Fenerbahçe’de teknik adam konusunda hareketli günler yaşanıyor. Gelen istikrarsız sonuçların ardından Erol Bulut dönemi resmen sona erdi, kalan maçlarda Emre Belözoğlu'nun takımın başında olacağı açıklandı. Almanya Milli Takımı'nın şu andaki teknik direktörü Joachim Löw, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli takımdaki görevini bırakacağını açıklamıştı. Spor kamuoyunda Fenerbahçe için yüksek sesle konuşulan isim Löw.

Mesut Özil'le ilişkileri iyi

Joachim Löw, 2009’da ilk kez Almanya Milli Takımı’nın formasını giyen Mesut Özil’in yıllarca hocalığını yaptı. Löw, yıldız futbolcu için, “Almanya’nın son 20-30 yılda yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri. Teknik dehası çok yüksek. Topu ayağına alır almaz ilk hareketi ileri, kaleye doğru oluyor. Bu özelliği çok hoşuma gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.





Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın, İngiltere’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi nedeniyle Almanya’da ırkçılığa varan saldırılara maruz kalması üzerine de Löw, iki öğrencisine sahip çıkmış, Der Spiegel’e yaptığı açıklamada, “Mesut ve İlkay’ı uzun zamandır tanıyorum. İkisi de Almanya’ya ait değerleri benimsemiş insanlar. Bu benim için çok önemli. Almanya’ya çok iyi uyum sağlamış durumdalar. Bunun güvencesini verebilirim” demişti.

Fenerbahçe ile yeniden olur mu?

Joachim Löw, Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsruhe, Adanaspor, FC Tirol ve Austria Wien’i çalıştırdıktan sonra 2004 yılında Almanya Milli Takımı’nda Jürgen Klinsmann’ın yardımcısı olmuştu. Klinmsann’ın milli takımdan ayrıldığı 2009’dan beri de Almanya’yı çalıştırıyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı, Panzerler’in başında 2014 Dünya Kupası’nı kazanırken, 2017’de de Konfederasyon Kupası’nda mutlu sona ulaşmıştı.

Löw ayrıca 1996-97’de Stuttgart’la Almanya Kupası’nı almış, 2001-02’de ise Tirol Innsbruck ile Avusturya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Marcelo Gallardo iddiaları

Fenerbahçe'de teknik direktörlük adına ismi geçen son aday River Plate ile büyük başarılara imza atan Arjantinli Marcelo Gallardo olmuştu. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin Gallardo için ekonomik anlamda iyi bir teklif yapacağını ve bu teklifin de Arjantinli teknik adam tarafından olumlu değerlendirilebileceğini aktardı.

Sudamericana şampiyonluğu ile başladı

2014'ten bu yana River Plate'in başında bulunan Marcelo Gallardo, 2014'te Sudamericana şampiyonluğu ile başladığı Arjantin ekibinde 2015 ve 2018 yıllarında da Copa Libertadores zaferleri yaşadı.

Arjantin'deki başarıları ile birçok önemli ekibin dikkatini çeken 45 yaşındaki teknik adamın ismi özellikle Ernesto Valverde dönemi sonrası Barcelona ile anılmış fakat Barcelona'nın geciken teklifi nedeniyle sezona River Plate ile başlayan Gallardo'nun sezon başladıktan sonra ayrılmayı kabul etmediği iddia edilmişti.









Dalic, Fenerbahçe'nin kapısından 2. kez döndü!

Fenerbahçe’de son 2 yıldır teknik direktörlük için gündemde olan Zlatko Dalic gerçekleşmeyen hikaye olarak kaldı. EURO 2020’de önce eleme aşaması sonra da koronovirüs nedeniyle erteleme kararı alınması planları yarım bıraktı.

Başkan Ali Koç’un hoca kriterlerini Zlatko Dalic sürpriz biçimde sağlıyor. Dalic, Hırvatistan’ın stoperi ve kaptanlarından Domagoj Vida’nın Beşiktaş’ta oynaması, yardımcılarından Marjan Mrmic’in hem kaleci hem de antrenör olarak uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet etmesi sayesinde Türkiye ligini takip ediyor. Ayrıca henüz 53 yaşında olan ve genç sayılan Dalic, Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları tarafından, ‘Arkadaş hoca’ ve ‘Sakin’ olarak tanımlanıyor.