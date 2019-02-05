Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu kurmaya başladı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta saha tercihini Zajc'ten yana kullandı. Ancak Stefan Johansen ve Leroy Fer’den vazgeçilmedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki oyuncudan biriyle anlaşma sağlanması bekleniyor

05 Şubat 2019, Salı 06:06
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Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu kurmaya başladı

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta sona eren ara transfer döneminde orta saha için yurt dışında birçok oyuncuyla görüştü. Fenerbahçe, uzun süren görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından tercihini Miha Zajc’tan yana kullandı.

Ancak Damien Comolli’nin, yeni sezon yapılanması kapsamında Stefan Johansen ve Leroy Fer için girişimlere devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, Zajc’ı transfer edince, Fulham’lı Johansen de kiralık olarak West Bromwich’in yolunu tuttu.

İkisi de bedava

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Norveçli orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. Aynı şekilde Swansea’nin kaptanı Fer’in kontratı da sona erecek.

Hollandalı orta saha oyuncusuyla da görüşmeler devam ediyor. Ersun Yanal ve yönetimin kararına göre Johansen ya da Fer’in sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılması bekleniyor.

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