Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçemizin, 2019-2020 futbol sezonu kombine kartlarının yenileme süreci ve genel satışı başlıyor. Büyük taraftarımız, Fenerbahçemizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omza Saracoğlu’nda olacak…

Taraftarlarımız, genel satış ve yenileme sürecinde, stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak kombine kart işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Kombinelere dair tüm detayları aşağıda taraftarlarımızın bilgilerine sunuyoruz.

KOMBİNE YENİLEME

Eski hak sahipleri için 20 Haziran Perşembe günü saat 09:00 itibarı ile başlayacak olan yenileme süreci, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 18:00’ de sona erecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla bu tarih aralığında yer alan 23 Haziran Pazar günü, yalnızca passo.com.tr web sitesi üzerinden yenileme işlemi yapılacaktır.

Yenileme işlemleri, stadımızdaki kombine kart merkezi ve passo.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Hak sahibi taraftarlarımız, bu süreçte sadece kendi koltuklarının yenilemesini yapabilir. Yer değişikliği ve ilave koltuk alımı yapılamayacaktır.

Kombine yenilemelerini yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik bilgileriyle herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemini yapabilir.

Yenileme sürecinde devir; Hak sahibi olup yenileme sürecinde koltuğunu devretmek isteyen taraftarlarımız, devir yapacakları kişiye kimlik fotokopisi ve devir dilekçesi vermelidir.

Koltuğu devir alacak olan taraftar bu evraklarla kombine kart merkezinden devir işlemini yapabilir.

Kurumsal yenilemeler yalnızca stat kombine merkezi gişelerinden yapılacaktır.

YER DEĞİŞİKLİĞİ

Kombine yerlerinde değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri 5-6-7 Temmuz tarihlerinde stadımızdaki kombine merkezine gelerek değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde koltuğunu yenilemiş olmaları gerekmektedir. Aksi halde satış işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.

ÖNCELİKLİ GENEL SATIŞ / DİVAN-KONGRE-TEMSİLCİ ÜYELER

Divan üyeleri, Kongre ve Temsilci üyelerimiz, 8-9-10-11 Temmuz tarihlerinde öncelikli olarak satın alma işlemi yapabileceklerdir. (3 ADET)

Divan kurulu üyelerimiz, Divan kurulu için ayrılan bloklardan kendi adlarına olmak koşuluyla indirimli olarak 1 adet kombine alabileceklerdir. İndirimli kombinelerin satışı yalnızca stadyum gişelerinden yapılacak olup internet üzerinden işlem yapılamayacaktır.

GENEL SATIŞ

2019-2020 sezonu kombine kartlarının genel satışı 12 Temmuz Cuma günü başlayacaktır.

Kombine alacak taraftarlarımızın Fenerbahçe logolu passolig kart sahibi olması zorunludur.

Kombine kart alabilmek için kongre üyesi olmak ya da Fenerbahçe taraftar kart sahibi olmak zorunludur.

Genel satış döneminde, kongre üyelerimiz 3’ er adet, taraftar kart sahiplerimiz ise 1’ er adet kombine alma hakkına sahip olacaktır.

Kurumsal kombine satın alımları yalnızca stadyum kombine kart merkezi gişelerinden yapılacaktır. Şirket vergi levhası örneği, imza sirküleri ve yetki belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Stadımızdaki Kombine kart merkezi bu süreçlerde Pazartesi – Cumartesi günleri arası 6 gün boyunca 09.00 – 18.00 mesai saatlerinde, Pazar günü ise 10.00 – 17.00 saatleri arasında çalışacaktır.

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçim sebebiyle stat gişelerinden satış yapılamayacaktır. Yalnızca passo.com.tr web sitesi üzerinden yenileme işlemi yapılabilecektir.

Passo.com.tr web sitesi yenileme ve genel satış sürecinde sürekli olarak taraftarlarımıza açık olacaktır.

Kombine sahibi taraftarlarımız, sezon boyunca kombinelerini en fazla 6 kez transfer etme hakkına sahip olabileceklerdir.

Transfer hakkını doldurmuş veya maçlara katılamayacak olan taraftarlarımız, karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının belli bir kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.

2019-2020 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması ve taksit seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Passo.com.tr ve stat gişesinden taksitli kombine alımında aşağıda belirtilen kartlara %8 vade farkı uygulanacaktır. Nakit ve kredi kartı ile tek çekim yapılan ödemelerde vade farkı uygulanmayacaktır.

Passo.com.tr’de;

Tüm WORLD özellikli ve VAKIFBANK kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm BONUS özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm İŞ BANKASI Kredi kartlarına 6 taksit

AKTİFBANK kredi kartlarına 6 taksit avantajı uygulanmaktadır.

Kombine Ofisi’nde;

Tüm WORLD özellikli ve VAKIFBANK kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm İŞ BANKASI Kredi kartlarına 6 taksit

Tüm BONUS özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm AKBANK kredi kartlarına 6 taksit

Tüm FİNANSBANK kredi karlarına 3+3 taksit

Tüm ZİRAAT bankası kredi kartları 3+3 taksit

Tüm HALKBANK kredi kartlarına 6 taksit

AKTİFBANK kredi kartlarına 6 taksit avantajı uygulanmaktadır.

Öğrenci Tribününde yer almak için gerekli evraklar;

e-Devlet üzerinden çıkarılmış öğrenci olduğuna dair belge

Üzerinde TC kimlik numarasının yer aldığı kimlik belgesi

Bağlı olduğu okuldan alınmış öğrenci belgesi

Not: Bu yıl okulundan yeni mezun olup, üniversite sınavına girmeye hak kazanan ancak kayıt süreci nedeni ile öğrenci kimliğine henüz sahip olamayan öğrencilerimiz ile geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girmiş ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptırmayıp bu yıl yeniden sınava giren öğrencilerimiz ise, mezun olduğu lisenin öğrencisi olduğuna dair ıslak imzalı bir belge ve üniversite sınavına giriş belgesiyle birlikte, katılım koşullarına uyulması halinde Öğrenci Tribünü kombineleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirebileceklerdir.

ÖNEMLİ NOT

Taksitli kombine alımında aşağıda belirtilen kartlara %8 vade farkı uygulanacaktır. Nakit ve kredi kartı ile tek çekim yapılan ödemelerde vade farkı uygulanmayacaktır.

Tüm WORLD özellikli ve VAKIFBANK kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm İŞ BANKASI Kredi kartlarına 6 taksit

Tüm BONUS özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm AKBANK kredi kartlarına 6 taksit

Tüm FİNANSBANK kredi karlarına 3+3 taksit

Tüm ZİRAAT bankası kredi kartları 3+3 taksit

Tüm HALKBANK kredi kartlarına 6 taksit

AKTİFBANK kredi kartlarına 6 taksit avantajı uygulanmaktadır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ