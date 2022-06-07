Fenerbahçe yeni sezon kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Sarı Lacivertliler'de 2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi yarın saat 09.00’da yenileme süreci ile başlıyor.

İşte kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili detaylar şöyle aktarıldı;

Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stat kombine merkezinden taksitli kombine alımlarıda World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %8,3 vade farkı uygulanacaktır. Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası uygulanacaktır.