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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe'de, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

28 Haziran 2022, Salı 18:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisler'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan Sarı-Lacivertli futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum organizasyonları ve gol vuruşu çalışmaları ile devam eden günün ikinci antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek ve saat 18.00’da üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

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