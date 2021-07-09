Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunmaları sebebiyle izinli olan Zanka, Attila Szalai ve Enner Valencia katılmadı.

Hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar, çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın kapalı kısmında ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.