Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde tamamladılar.

Fenerbahçe , akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.