Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce’de devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Düzce’de sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Duran top organizasyonlarıyla süren idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın Fatih Karagümrük ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübünün sarı-lacivertli taraftarlara yönelik 26 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadı’nda 150 kişi ile sınırlı bir kahvaltı organizasyonu düzenleyeceği duyuruldu.