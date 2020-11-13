Fenerbahçe yeni oyununu tanıtmaya hazırlanıyor! Galatasaray detayı...

Geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon dijital platformdaki yenilikleri ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de oyun sektörüne yaptığı yatırımlar da ortaya çıkmaya başladı. Önceki gün Fenerbahçe'nin ilk mobil oyunu FuBo Rolls yayınlanmış ve kısa zamanda büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi de Sarı Lacivertli ekip yaptığı paylaşım ile yeni oyunun kısa zamanda duyurulacağı bildirildi.

Mohikan uygulamasının lansmanında açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, oyun dünyasına gireceklerini sinyallerini o zaman vermişti.





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Sarı Lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni oyunumuz 19.07'de sizlerle!" ifadesi kullanıldı. Paylaşılan videoda yeni oyuna dair görseller yer alırken Galatasaray detayı gözlerden kaçmadı. Videoda Sarı Lacivertliler, Galatasaray'a karşı maçta 2-0 önde olduğu görülüyor.

İşte o paylaşım:







