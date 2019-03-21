Genç ve yetenekli futbolcuları bir bir kadrosuna katan ve geleceğin takımını oluşturmak isteyen Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, Okan Turp, Berke Özer gibi oyuncuların ardından şimdi de Erkan Eyibil’in peşine düştü.

Mainz alt yapısında forma giyen ve Almanya’da ‘Yeni Mesut Özil’ yakıştırmalarını alan Erkan Eyibil oynadığı mevki ve müthiş yetenekleriyle ön plana çıkarken, 18 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübü Newcastle ve West Ham’ın devrede olduğu öğrenildi. Almanya U18 milli takımında da oynayan Erkan’ın ailesiyle beraber şu anda üç tercihi de masaya yatırdığı bildirilirken, süper yeteneğin Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı anlaşıldı.

GEL ARAMIZDA OL

Genç yetenek, kariyeri için en doğru kararı verme anlamında hocalarından da destek alırken oyuncunun İngiltere seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. West Ham ve Newcastle’ın peşinde düştüğü Erkan Eyibil’e yapılan diğer transferleri örnek gösteren Fenerbahçe’nin, ‘geleceğin projesi için aramızda ol’ mesajı veren yönetimin elini çabuk tutmak istediği ifade edilirken, sarı lacivertli ekibin scoutları da 10 numara ve her iki kanatta oynama yeteneğine sahip olan futbolcu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. (Akşam)