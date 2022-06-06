Transferde yıldız isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe Yönetimi bir yandan da genç isimleri de transfer etmenin planlarını yapıyor. Altyapı hamlesi başlatan Sarı-Lacivertliler, yeni bir yıldız adayını da kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Isak Vural gibi genç yetenekleri bünyesinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, altyapıya son olarak Güney Koreli Jin-ho Jo'yu transfer etti. Fenerbahçe, Almanya'da 'Yeni Mesut Özil' olarak lanse edilen Umut Tohumcu'yu transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

17 yaşında olan genç yıldız 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Genç yeteneğin Hoffenheim ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Umut, Almanya U19 takımında 9 kez forma giydi ve 1 gole imza attı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İngiltere Ligi ekiplerinden Stoke City'nin genç yıldızı Emre Tezgel için de harekete geçmişti. Sarı-Lacivertli Yönetim, iki yıldızı kadrosuna katarak bir yandan da geleceğin kadrosunu oluşturmayı planlıyor.

Bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen Umut tohumcu, 20 gol atarken 12 de asiste imza attı. Toplamda 32 gole katkıda bulunan genç yıldız için Avrupa'nın dev kulüpleri takibini sürdürüyor.

İki ayağını da kullanabilen Umut Tohumcu, top tekniği, oyun zekası, pas kalitesinin yanı sıra son vuruşlardaki ustalığıyla dikkat çekiyor. (Takvim)