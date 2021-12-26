Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının öne çıkan rakamları

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe son hafta maçın büyük bir bölümünü 9 kişi oynayan rakibi karşısında 1-1 berabere kaldı. İlk yarının son haftasındaki mücadeleyi de teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başına geçici olarak görev yapan Zeki Murat Göle yönetiminde ki Fenerbahçe’nin gollü bir maç çıkartmasını bekleyebiliriz.

Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yeni Malatyaspor son hafta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Sumudica, Malatyaspor'un bu takımını sağlam, kontra atak yapan bir birime dönüştürmek için gerçekten mücadele ediyor. Rumen menajerin bu maçta oyunu geride kabul edip hızlı ataklarla gol bulmasını bekleyebiliriz.

Oran Analizi

Fenerbahçe için ilk yarıda rakiplerine 6 oran verildiği toplam 5 maçta hiç ilk yarısını kaybetmedi.

Yeni Malatyaspor için toplam gol 2-3 oranı 1.95 olduğunda toplam 7 maçın %71 kısmında 2 yada 3 gol olmuştur.