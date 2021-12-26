Fenerbahçe , Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Sarı Lacivertli ekibin ikinci golünü atan Dimitrios Pelkas, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bu sezonki ilk golünü Malatyaspor ağlarına bırakan Yunan yıldız, ''Bu gol bana daha da özgüven katacaktır ileriki dönemlerde.'' dedi ve ekledi:

'Bu gole ihtiyacım vardı'

''Attığım golden dolayı oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim çünkü bu gole ihtiyacım vardı. Gol atmak için de sürekli olarak her şeyi denediğimi düşünüyorum. Bu gol bana daha da özgüven katacaktır ileriki dönemlerde. Fenerbahçe için geçen yıl göstermiş olduğum gibi daha fazlasını ortaya koymak istiyorum.''

'Durumun ve gidişatın değişmesini istiyoruz'

''Bugün elde ettiğimiz galibiyet bizler açısından iyiydi, önemli bir galibiyet oldu. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmemiş olsak da daha sıkı çalışarak, geliştirmemiz gereken noktaları geliştirerek bunu telafi etmek istiyoruz. Çünkü durumun ve gidişatın değişmesini istiyoruz. Bu gidişatı değiştirmek için daha çok odaklanacağız. Kaybetmiş olduğumuz puanları ligin ikinci yarısında oynayacağımız maçlarla telafi etmek istiyoruz.''







