Fenerbahçe, sezona büyük hedeflerle girse de birer birer bunlara veda etti. Önce şampiyonluk, sonra Devler Ligi, son olarak da Türkiye Kupası’na havlu atıldı. Geçen haftaki Kasımpaşa yenilgisi ise Avrupa Ligi biletini zora soktu. Ancak Sarı-Lacivertliler’in Avrupa hedefi için bir ihtimal daha var. Trabzonspor’un Avrupa’dan men cezası alması nedeniyle lig 5.’si Avrupa’ya gidebilir. Ceza kaldırılsa bile bu kez de Bordo-Mavililer’in kupayı kazanması halinde yine lig 5.’sine fırsat doğacak. Bu sırada şu anda Beşiktaş var. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin 4 puan gerisinde ve 33. hafta karşı karşıya gelecekler. Sarı-Lacivertliler, Avrupa iddiasını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Bunun için de ilk olarak bu akşam Yeni Malatya karşısında zafere ulaşması gerek.

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriç

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Ahmed, Kjartansson

Malatya ateş hattında

Kanarya, galibiyet serisiyle üst sıralara yaklaşmanın hayallerini kuruyor. Ancak rakibin puana çok daha fazla ihtiyacı var. Ligde kalma savaşı veren Hikmet Karaman’ın ekibi tam 12 hafta sonra Göztepe karşısında galibiyet hasretini bitirdi. Yeni Malatya, Kadıköy’den de 3 puan alarak sezonun kalan bölümü öncesi moral depolamak istiyor.

Emre Belözoğlu ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe’nin son yaptığı çalışmaya Emre Belözoğlu damga vurdu. Tecrübeli oyuncu, çift kale maçta sergilediği performansla arkadaşlarından alkış aldı. Cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında tribüne çıkan kaptanın bu akşamki Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte 11’e dönmesi bekleniyor.

Geçen hafta kötü futboluyla tepki çeken Ozan Tufan’ın ise kulübeye çekilmesi muhtemel.

Tek eksik Tolga Ciğerci

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde cezalı oyuncu yok. Tek eksik, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Tolga Ciğerci. Adalesinde kanama ve yırtık tespit edilen Tolga, iki hafta takımını yalnız bırakacak.

Trabzon maçında sakatlanıp Kasımpaşa karşısında görev yapamayan Serdar Aziz ise bugün savunmanın ortasındaki yerini alacak.

Hikmet Karaman cezası nedeniyle tribünde

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hikmet Karaman cezalı. Sarı-Kırmızılılar antrenör Hasan Özer yönetiminde sahaya çıkacak. Karaman geçen hafta Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrası itirazdan kırmızı kart görmüştü.

Malatyaspor'da zorlu maç öncesi müjdeli haberler geldi. Hücum oyuncusu Bifouma ile stoper Mustafa Akbaş iyileşti. Yönetim de 6.5 milyon TL ödeme yaptı.