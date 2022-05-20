MENÜ

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

20 Mayıs 2022, Cuma 15:17 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...