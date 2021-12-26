Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı (CANLI)

3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe , Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Kanarya, evinde 3 puanı kapıp kötü gidişatı durdurmayı ve devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Sarı Lacivertliler, zorlu maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. 8 maçtır 3 puana hasret kalan ve 15 puanla 19. sırada bulunan Marius Sumudica'lı Malatyaspor ise Kadıköy'de sürpriz peşinde.

Maçtan dakikalar

Fenerbahçe ofsayta takıldı

⏱ 8' Fenerbahçe'de Serdar Dursun topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada ilk gol Fenerbahçe'den

GOL | 10. dakikada Fenerbahçe Novak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mert Hakan'ın savunmanın arkasına doğru gönderdiği topta Filip Novak, önüne aldığı topu kale alanına girmeden yerden bir vuruşla ağlara yolladı.

⏱ 15' Semih Kaya'nın sağ tarftan yaptığı ortaya, penaltı noktası üzerinde Adem Büyük gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

⏱ 26' Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Osayi-Samuel'in ortasında, seken top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar Dursun ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı, Yeni Malatyaspor savunması araya girerek topun kaleye gitmesine izin vermedi.

⏱ 30' İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından şansını denedi. Top üstten dışarı çıktı.

⏱ 32' Mustafa Eskihellaç ceza sahasında kaleyi karşısına alır almaz şutunu gönderdi, kaleci Berke topu kontrol etti.

⏱ 40' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Oussama Haddadi, Rayane Aabid, Didier Ndong, Mounir Chouiar, Benjamin Tetteh, Adem Büyük

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

Fenerbahçe, ligin 18’inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Zeki Murat Göle, Nazım Sangare, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekerken yerlerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun’u görevlendirdi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, karşılaşmaya şu 11’le çıktı: “Berke Özer, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.”

Sarı-Lacivertli ekipte 5 eksik

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.

Tisserand 2 maç sonra kadroda

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.

"Ali Koç istifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime tepkilerini Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Yeni Malatyaspor’da tek eksik

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh”

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.

Sadık Çiftpınar tribünlere çağırıldı

Fenerbahçe’nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.



