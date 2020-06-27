Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-2

Fenerbahçe Süper Lig'in 29.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u son anlarda Ozan Tufan'ın attığı iki golle 2 yenmeyi başardı. Fenerbahçe, böylece ligi ilk beş sıra içinde bitirme yolunda önemli bir üç puan aldı. Yeni Malatyaspor ise 10 kişi kalmasına rağmen kümede kalma yolunda önemli bir puanı hanesine yazdırmak üzereyken sahadan puansız ayrıldı

Maçın son anları büyük çekişmeye sahne olurken 80.dakikadan sonra toplam 4 gol atıldı. Üç puan iki takıma da gidip gelirken son gülen Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 46 yaparken Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı. Fenerbahçe bu sezon Vedat Muriç'inm gol attığı maçlarda başarılı sonuçlar alma istatistiğini de sürdürdü. Fenerbahçe bu sezon Kosovalı oyuncunun gol attığı 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlik almayı başardı

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk. 76 Tolgay Arslan), Rodrigues, Muric

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 74 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 60 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Acquah, Hafes (Dk. 61 Kjartansson), Umut Bulut (Dk. 74 Fofana)

Goller: Dk. 70 Muric, Dk. 90 ve 90 6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Ndayishimiye, Dk. 89 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Gökhan Töre ((BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Deniz Türüç, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 64 Murat Akbaş, Dk. 71 Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor)









Maçtan dakikalar

İlk tehlike Fenerbahçe'den geldi

29.dakikada ceza sahası dışında Deniz Türüç vurdu seken topu kontrol eden Ozan Tufan röveşata bir şut denedi ama top auta gitti

Kaleci Altay kalesinden çıktı ve topu çıkardı 40.dakikada savunmanın arkasına sarkan Umut Bulut topa ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci Altay erken davranıp hamle yaptı vücudundan seken top dışarı gitti. Pozisyonda iki oyuncu çarpıştı ve sakatlık yaşandı

45.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan Hasan Ali ortaladı Vedat Muriç kafayı vurdu ama top kaleye yönelmedi

Hakem Ali Şansalan ilk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildiğini belirtti

Garry Rodrigues'in sert şutunu kaleci Farnolle çıkardı!

İlk yarının son anlarında Garry Rodrigues ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Farnolle topu çıkarmayı başardı

İlk yarıda golsüz bitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 56.dakikada Sağ kanattan Gökhan Töre'nin getirdiği topu Umut Bulut aldı uygun durumda vurdu şutu yan direkten geri geldi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 62.dakikada Fenerbahçe'de Jailson oyundan çıktı yerine Emre Belözoğlu girdi

Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı

64.dakikada Yeni Malatyaspor takımından Gökhan Töre hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyondan sonra ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla takımını bir kişi eksik bıraktı

İlk gol Vedat Muriç'ten

GOL! 70.dakikada Fenerbahçe Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasına Vedat Muriç kafayı vurdu ve bu sezon ligde 15. golünü kaydetmiş oldu

73.dakikada sol çaprazda seken topu önünde bulan Vedat Muriç bekletmeden şutunu vurdu top yanda auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 74.dakikada Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut oyundan çıktı yerine Fofana girdi

Mehmet Ekici sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici maçın 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan’a bıraktı. 30 yaşındaki futbolcunun durumu müsabaka sonrası yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

DİREKTEN DÖNDÜ 75.dakikada Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Vedat Muriç'in pasında uygun durumda sol ayağıyla Garry Rodrigues vurdu şutu direğe çarpıp auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 76.dakikada Fenerbahçe'de Mehmet Ekici oyundan çıktı yerine Tolgay Arslan girdi

Garry Rodrigues cezalı duruma düştü

SARI KART 77.dakikada Fenerbahçe takımında Garry Rodrigues rakip ceza sahasında faul yaptı ve hakemden sarı kart gördü. Bu kartla birlikte Garry Rodrigues gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü

SARI KART 80.dakikada Fenerbahçe takımında Hasan Ali rakibine arkadan faul yapınca hakemden sarı kart gördü

Yeni Malatyaspor üst üste iki gol buldu

GOL! 81.dakikada Yeni Malatyaspor Youssuf Ndayishimiye'nin attığı golle durumu 1-1 yaptı. Sağ kanattan ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Ndayishimiye kafayla golü buldu

86.dakikada ceza sahası dışında Luiz Gustavo vurdu topa Vedat Muriç hamle yaptı ancak dokunamadı

GOL! 89.dakikada Yeni Malatyaspor Mitchell Donald'ın attığı golle 2-1 öne geçti

Ozan Tufan takımına galibiyeti getirdi

Ozan Tufan önce 90.dakikada Vedat Muriç'in pasnı gole çeviren Ozan Tufan son anlarda sol kanattan Garry Rodrigues ortasına uygun durumda kafayı vurup durumu 3-2'ye getirdi

Fenerbahçe bu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı ve puanını 46 yaptı





Maçtan notlar

Süper Lig’in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe’de, bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici sahaya sürüldü. Ayrıca, ailevi sebepler dolayısıyla ülkesi Slovenya’ya giden Miha Zajc da kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında, Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues ve Vedat Muric 11’i ile mücadele verdi.

Jailson 106 gün sonra

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11’de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu. Jailson, 106 gün sonra ilk 11’de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Serdar Aziz döndü

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11’deki yerini aldı.

Gustavo yine stoperde

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da savunmada görev yaptı.

Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.

Hikmet Karaman cezalı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımının başında görev yapamadı. Ligde geride kalan hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Karaman, 1 maç ceza almıştı. Karaman’ın yerine yardımcısı Hasan Özer takımın başında sahaya çıktı.











