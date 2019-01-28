Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig’de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe, sezonun flaş takımı olan ve 3. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler sahasında ligin 3. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor ile önemli bir karşılaşmaya çıktı.

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Mücadele başladı

Maç golle başladı

Maçın henüz 2. dakikasında Fenerbahçe Mehmet Ekici ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew ortaladı, Isla'nın bıraktığı topa gerilerden gelen Mehmet Ekici gelişine vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı. Sarı Lacivertli ekip taraftarının da büyük desteği ile skor avantajını maçın başında kaptı. Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 21'inci maçta ilk golünü Yeni Malatyaspor'a attı.

Maçın ilk sarı kartını Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük'e çıktı. 5. dakikada orta alanda yaşanan ikili mücadelede Isla'nın ayağına basan Adem Büyük sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçe yine organize bir şekilde Yeni Malatyaspor kalesine doğru geldi. Bu kez uzaktan şansını deneyen Benzia oldu. Cezayirli futbolcunun şutu farklı bir şekilde üstten auta gitti.

Sinirler gerildi

20. dakikada Yeni Malatyasporlu Guilherme, takım arkadaşı yerde yatarken top ayağındayken oyunun durması yönünde işarette bulundu. Guilherme sonrasında pas atarak oyuna devam edince Fenerbahçeli futbolcular büyük tepki gösterdi.

Olayın yatışmasının ardından Guilherme ve Soldado sarı kart gören isimler oldu.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı, ön direkte Soldado hareketlendi ancak Farnolle son anda topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

Mina çok iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi

28. dakikada Mina Yeni Malatyaspor adına sahneye çıktı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda Mina arka direkte çok iyi yükseldi ve topu direk dibinden ağlara yolladı. Maça yeniden denge geldi.

Ekici yine sahnede ve güzel gol

31. dakikada Mehmet Ekici yeniden Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin düşürülmesiyle hafif sağ çaprazdan ceza alanının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici mükemmel vurdu. Serbest vuruşta ayağının içiyle topu nefis çeviren Mehmet, Farnolle'ü ikinci kez avladı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

Soldado karşı karşıya kaçırdı

Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde ani gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici'nin uzun pasını savunma arkaya sektirdi. Bomboş durumda ceza alanına giren Soldado karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yapınca Farnolle topu kornere çeldi.

Maçın 35. dakikasında Mehmet Topal, Adem Büyük'e yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gören isim oldu.

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Aleksic vurdu, top Volkan'ın kucağında kaldı.

Soldado iyi yükseldi ama

Mücadelenin 41. dakikasında sağ kanattan son çizgiye inen Isla'nın ortasına ön direkte Soldado kafayı vurdu, top direğin üzerinden dışarı gitti.

45+2. dakikada Kadıköy'de sinirler gerilmeye devam etti. Erkan Kaş ve Mehmet Ekici yaşanılan pozisyonun ardından sarı kart gören isimler oldu.

45+3. dakikada Yeni Malatyaspor Mitchell Donald ile yeniden skordaki dengeyi sağladı.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu

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Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’inde iki değişikliğe gitti.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçına göre 11’de iki değişiklik yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel’in yerine Roman Neustaedter oynarken, Jailson Marques Siqueira’nın yerine ise Yanal, Yassine Benzia’ya şans tanıdı.

Moses yedek

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, maç kadrosuna dahil edildi.

Takımla sadece 2 antrenman yapan Nijeryalı futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi. Taraftarlar yeni transfer Moses’i kısa bir süre alkışladı.

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Taraftarlardan futbolculara tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara kötü gidişat nedeniyle tepki gösterdi.

Futbolcular sahaya çıkınca taraftarlar ilk önce "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı. Daha sonra taraftarlar, uzun süre "O forma kutsaldır söyledik size. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İhanet ettiniz sizler Lefter’e. Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, "Efsane Lefter’in kemikleri sızlıyor" diye de bağırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.

Öte yandan, taraftarlar Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’ye de tepki gösterdi ve maraton tribününde "Go Home Damien" (Evine git Damien) pankartı açıldı.

Slimani ve Reyes kadroda yok

Teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması gündemde olan İslam Slimani ile İspanyol ekip Leganes’e kiralanan Diego Reyes’i kadroya almadı.

Ersun Yanal, maçtan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iki isimin de transfer görüşmeleri olduğu için kadroya dahil edilmediğini belirtti.

Daha sonra Fenerbahçe Kulübü, açıklamayla Reyes’in kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel ile sakatlıkları olan Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, maç kadrosunda yer almadı.

Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı

Devre arasında Malatya ekibinden Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar ile sarı-lacivertli ekipten Evkur Yeni Malatyaspor’a kiralanan Barış Alıcı, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

Sadık Çiftpınar, eski takım arkadaşlarına karşı ilk 11’de oynarken, Barış Alıcı yedek kulübesinde şans bekledi.

Erol Bulut’tan üç değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de üç değişiklik yaptı.

Geçen hafta Göztepe’yi 3-2 yendikleri maçtan üç isim değiştiren Bulut; Murat Akça, Michael Pereira ile Ahmet Ildız’ın yerine Adem Büyük ile Guilherme Costa Marques ve Murat Yıldırım’ı oynattı.