Spor Toto Süper Lig 'de iyi bir çıkış yakalayarak liderliğe yükselen Fenerbahçe , Avrupa'da da adını akıllara kazıttı..Bu sezon şampiyonluk isteyen sarı lacivertli camia, hedefe doğru giderken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.









Yıldız futbolcusu Kim Min-Jae'yi yüksek bir bonservis bedeliyle Napoli'ye satan sarı lacivertliler, bir Güney Koreli oyuncuyu daha transfer etmek için düğmeye bastı. Kanarya, transferi bitirmek isterken, taraftarlar ise bu haber sonrası ayağa kalktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Fenerbahçe'de ikinci bir Kim Min-Jae transferinin fitili ateşlendi. Taraftarları havaya uçuracak ikinci Kim Min-Jae hamlesi için gözlerini Güney Kore'ye çeviren Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Son yılların en etkileyici sezon başlangıçlarından birisine imza atan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve ardından 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılan Kim Min Jae'nin müthiş performansı sonrası Uzakdoğu'ya gözünü dikmişti.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZLEM ALTINDA

Scout ekibinin bu alanda çalışmalar yaptığı ve yönetimin çok sayıda ismi gözlem altına aldığı belirtiliyordu.









BİR KIM MIN-JAE DAHA GELİYOR

Bu isimlerden birisi Hyun-Jun Yang. Gengwon FC takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon 38 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Hyun-Jun Yang ülke futbolunun en önemli yıldızı Heung-Min Son'a benzetiliyor. Genç yıldızı Avrupa'dan çok sayıda kulübün yakından izlediği ve önümüzdeki sezon başında bir kulübe transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

KIM MIN JAE FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Fenerbahçe yönetiminin geleceği çok parlak olan Hyun-Jun Yang'la temaslara önhümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor. Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de oynaması ve ardından büyük bir sıçrama yapmasının, bu transferde olumlu bir etken olacağı da gelen bilgiler arasında.

KORE'DE SON SEZONU

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Hyun-Jun Yang iki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanıyor. Genç yıldızın önümüzdeki sezon kariyerini Avrupa'da sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)











