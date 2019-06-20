2019/2020 sezonu için, geçen yıla oranla çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin son hedefinin Bologna'da forma giyen Godfred Donsah olduğu öğrenildi.

Inter 15 milyon euroya alamamıştı!

Bologna'nın gelecek yıllarda ciddi bir bonservis bedeli elde etmeyi düşündüğü 23 yaşındaki orta sahayı Inter bir önceki sezon transfer etmek istemiş ancak önerilen 15 milyon euroluk bonservis bedeline rağmen Bologna'dan 'Ret' cevabı gelmişti.

Sakatlanınca değeri düştü

Sezon başı bir sakatlık geçiren, bu yüzden ciddi bir maç sayısı elde edemeyen Donsah daha sonra ise sakatlığını atlattı ancak maddi anlamda da değeri düştü.

Önce kiralık sonra satın alma!

Sarı Lacivertliler'in bir dönem "Yeni Appiah" olarak görülen 23 yaşındaki Donsah için öncelikle kiralama, sezon sonu ise satın alma opsiyonunu kullanmak istediği bilgisi edinildi. Satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olması bekleniyor. Donsah orta sahadaki mücadelesi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle biliniyor.

Hakan Ateşler