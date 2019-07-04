Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. 1. Lig ekibi Ümraniyespor’da forma giyen Yasir Subaşı, 14 bin Euro’ya transfer olduğu İstanbul ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Bunun üzerine F.Bahçe, eski oyuncusunun sözleşmesindeki, “1 milyon TL’ye geri alınabilir” maddesini devreye soktu ve Yasir’i renklerini kattı.

2 yıl için 5 milyon Euro ödenecek

F.Bahçe'nin , Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’ın gelecek sezon planlamasında yer almayacak Garry Rodrigues’i kiraladığı ifade edildi.

Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Rodrigues ile 2 sezonluk sözleşme imzalanacağı ve futbolcunun da yaklaşık 2-2.5 milyon Euro civarı yıllık ücret alacağı belirtildi. (Hürriyet)