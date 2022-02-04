Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yarın saat 19.00’da oynanacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Uğurlu’nun yönettiği iki maçta Altay’ı deplasmanda, Yeni Malatya’yı ise Kadıköy’de 2-0’lık skorlarla mağlup etmişti.

Fenerbahçe, Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çaldığı toplam 13 lig maçında ise 7 kez kazandı, 5 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti.